„Такса водомер“ влиза в сметките. Ще плащаме дори без да ползваме вода
Законопроектът за новото ценообразуване във ВиК сектора предизвика спорове между експерти, адвокати и потребители
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Законопроектът за новото ценообразуване във ВиК сектора предизвика спорове между експерти, адвокати и потребители
Плащат се, дори в жилището да не се ползва вода
"Софийска вода" започна проверка
Ресорната парламентарна комисия разгледа два законопроекта за промени в Закона за опазване на околната среда
София. Стефан Цанков, председател на Държавната агенция за метрологичен и технически надзор, алармира за сериозни пропуски в проверките на уредите за...
Кюстендил. Нагли крадци свалиха всичките 300 водомера, монтирани наскоро в кюстендилския квартал "Изток". Оборудването най-вероятно е предадено за скр...