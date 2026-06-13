ОББ и Академия за устойчивост с нов курс “Устойчиво управление на водните ресурси в България”
Обучението включва 4 модула с писмено съдържание и дискусионни панели
Следете всички новини, анализи и коментари за Водни Ресурси. Събрахме водещите материали и бърз достъп до най-релевантните секции, в които темата се развива най-активно.
Обучението включва 4 модула с писмено съдържание и дискусионни панели
Пред провал ли е поливният сезон?
Пийте повече вода всеки ден, съветват медици На 22 март отбелязваме Световния ден на водата. Идеята за честването му идва на Конференцията за околна...