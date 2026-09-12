Страшна драма с царевицата. Европа в троен капан
Губи милиони тонове, а ударът стига до месото и хляба
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Губи милиони тонове, а ударът стига до месото и хляба
Едно парче торта вече зависи от горивото на света
Увеличава се биодобавката в бензина и дизела
Кабинетът прие промени в наредбата за биогоривата
Стартира приемът на документи по програма за енергийна ефективност Бизнесът ще получава подкрепа за реализация на проекти за производство на екобрике...