Данъчните оценки на имотите скачат! Ето колко ще плащаме
Поскъпването няма автоматично да вдигне данък сгради със същия процент, а ефектът ще е различен в София, големите градове и селата
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Поскъпването няма автоматично да вдигне данък сгради със същия процент, а ефектът ще е различен в София, големите градове и селата
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