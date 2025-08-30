Патриархът: Прославяме и отправяме прошения към Св. Александър Невски

Православната ни църква чества празника Пренасяне честните мощи на св. Александър Невски.

По този повод в храм-паметника "Св. Александър Невски" българският патриарх и Софийски митрополит Даниил възглави тържествената света литургия.

На влизане в храма той заяви: "Прославяме го и отправяме прошения и молитви към него да се застъпва и днес да пазим Православието и да отстояваме независимостта на България."

Имен ден празнуват носещите имената Александър и Александра и техните производни.

Според националната статистика Александър е сред най-предпочитаните имена за новородените у нас.

