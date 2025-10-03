Изключително важна домашна забрана се спазва на днешния църковен празник

На 3 октомври православната църква почита паметта на свещеномъченик Дионисий Ареопагит и преп. Йоан Хозевит.

Дионисий Ареопагит

По традиция Дионисий бил атински аристократ и член на Ареопага, древния съд в Атина, който разглеждал дела, включващи морални и религиозни въпроси. Дионисий става християнин след проповедта на апостол Павел, описана в Деяния на апостолите. Това събитие играе важна роля в християнството.

След като приема вярата, Дионисий става първият епископ на Атина. Дионисий активно проповядва християнството в региона, привличайки много вярващи. Според преданието Дионисий бил преследван заради вярата си и в крайна сметка бил подложен на мъчения заради вярата си. Смъртта му настъпила по времето на император Диоклециан, когато християните били подложени на жестоки гонения.

На Дионисий Ареопагит също се приписва на редица произведения, които станаха основа за по-нататъшното развитие на християнската теология, по-специално на учението за йерархията. Важни са трактатите му “За небесната йерархия” и “За църковната йерархия”, които оказват влияние върху християнската философия и мистичната традиция. Неговите идеи вдъхновяват много философи и теолози от Средновековието, по-специално св. Тома Аквински. Дионисий се смята за важен мистик и неговите произведения все още се изучават.

Йоан Хозевит

Монахът Йоан Хозевит, епископ на Кесария Палестинска (587–596), се прочул с борбата си срещу евтихианската ерес, както и с благодатните си дарби на ясновидство и чудеса. Той е роден в египетския град Тива. На младини той дълго се трудил с дядо си в Тиваидската пустиня. Като научил за светия живот на Йоан, по заповед на императора той бил поставен за епископ на град Кесария. Но светецът, стремейки се към уединение, се оттеглил в пустинята Хузе (между Йерусалим и Йерихон) и се трудил там до края на живота си (VI).

Традиции и обичаи за 3 актомври

На този ден предците ни са извършвали гадания за предстоящата зима. Ако птиците се събират на ята, очаква се лошо време.

Ако времето е ясно, това е знак, че още две седмици няма да има слана. Ако забележите полска мишка в дома си, зимата ще е сурова.

На този ден беше забранено да се гледате в огледалото, в противен случай можете да си навлечете 40 неприятности. Според народните вярвания по-голямата част от деня трябва да се прекара у дома, тъй като по това време злите сили се събират и да причинят нещастие.

Предците ни са носели клон от трепетлика със себе си цял ден като талисман, защото за вярвали, че това ги пази от зло. На този ден вярващите се молят за закрила на Свети Дионисий.

