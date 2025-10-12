Много важна забрана се спазва на днешния църковен празник

На 12 октомври православната църква почита тримата свети мъченици Пров, Тарах и Андроник. Отдава се дължимото и на Йерусалимската икона на Божията Майка Света Богородица.

Пров, Тарах и Андроник

Пров, Тарах и Андроник живели през ІV век, по време на управлението на римския император Диоклециан, в Тарс в Киликия (сега град в Турция).

Мъжете били християни и били изправени на съд пред владетеля - той ги поканил да направят жертвоприношение на езическите богове. И тримата отказали да направят това и не се отказали от вярата си в Христос. Те били измъчвани и хвърлени в затвора, а след това разпитвани и изтезавани дълго време. След като владетелят разбрал, че няма да се откажат от вярата си, той наредил мъжете да бъдат хвърлени на зверовете. Но зверовете не докоснали светците. Тогава Пров, Тарах и Андроник бихи екзекутирани. Християните ги погребали тайно

Йерусалимската икона на Божията майка

Според легендата йерусалимският образ на Божията майка е нарисуван от апостол Лука. През 463 г. византийският император Лъв Велики пренася иконата в Константинопол и я поставя в църквата „Живоносен извор“. Когато градът е обсаден от скитите през 7 век, той е спасен благодарение на народната молитва пред иконата на Божията майка. След това чудо изображението е пренесено в една от главните църкви на Византия - Влахернската църква, където иконата остава почти 300 години.

През 988 г. образът е пренесен в Корсун (град Херсонес, който сега се намира на територията на Севастопол, Крим, Украйна) и представен след кръщението на киевския княз Владимир Велики. Същият изпраща чудотворния образ на новгородци, след като Новгород приема християнството. Иконата остава в катедралата "Св. София" в Новгород повече от 400 години, докато Иван Грозни не я отнася в Москва през 1571 г.

След войната от 1812 г. Ерусалимският образ изчезнал - според легендата френски войници взели светинята и я пренесли в катедралата Нотр Дам. Но още през 20 век става ясно, че иконата не е включена в инвентара на катедралата. Според една версия образът по необясним начин се озовава в Йерусалим, в църквата „Успение Богородично“, според друга – оригиналът на иконата е изгубен, останали са само копия. Една от тях се намира в Киев, в храма в чест на Йерусалимската икона на Божията майка.

Традиции и обичаи за 12 октомври

По знаците на този ден предците ни са разбирали каква ще бъде есента, зимата и дори реколтата през следващата година:

· гръм на този ден - ще има много сняг през зимата;

· ако в гората има много гъби - снегът няма да падне скоро;

· ако вечерта има мъгла - есента ще бъде суха и топла;

· ако небето е обсипано със звезди - догодина ще има богата реколта.

В народния календар 12 октомври е празникът на Андрон Звездовед. Наричали го така, защото на този ден са се гледали звездите до полунощ: по тях се съдело за времето, реколтата и съдбата.

На този ден трябва да се избягват кавгите - това ще ви навлече куп неприятности.

Вярващите отправят молитви към Светите мъченици за помощ и застъпничество пред Всевишния. В молитвите пред Йерусалимската икона Божията майка се моли за здраве и изцеление, защита от врагове и природни бедствия, семейно благополучие и раждане на деца.

На този ден е обичайно хората да наблюдават звездното небе: ярки звезди предвещават студове и богата реколта през следващата година, слаби звезди - затопляне, ако звездите мигат - времето ще се промени. Падаща звезда обещава суха година.

