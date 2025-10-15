Светец отваря Зимната порта. Три забрани за деня

На 15 октомври православната църква почита Свети монах Евтимий Нови – един от най-обичаните подвижници и застъпници за народа. Макар по-малко познат сред по-широката публика, този ден е наситен с духовен и народен смисъл, превърнал се през вековете в важен преходен момент към зимата, известен още като Зимната порта на Евтимия.

Кой е Свети Евтимий Нови?

Свети Евтимий Нови е живял през IX век и е известен като благочестив монах и подвижник. Роден в село Опсика, Мала Азия, той избира монашеския път още в младостта си. След години, посветени на молитва, уединение и служба на ближния, Евтимий събира около себе си ученици и създава манастир, където обучава духовни последователи.

Светецът е известен с дарбата си на изцеление и пророчество. Народната памет го пази като пазител от болести и немотия, както и като закрилник на дома и труда.

Зимната порта на Евтимия

15 октомври в народния календар се приема за символичен праг между есента и зимата. Според вярванията, от този ден започват първите слани, а природата влиза в нов цикъл. Хората се готвели за студените месеци, събирали последните плодове от градините и започвали зимнината.

Не случайно денят носи названието „Зимната порта“ – символ на преход, който изисква сериозност, подреденост и разумни действия.

Трите забрани на деня – какво не трябва да правим днес

С днешния празник са свързани три важни забрани, които според народната традиция не бива да се нарушават, ако искаме да ни върви през зимата:

1. Не бъдете мързеливи

Според старата поговорка:

„Евтимий не обича мързеливи хора – ако си мързелив, ще прекараш зимата без храна.“

Денят е посветен на трудолюбието и отговорността. В този ден е било важно да се свършат започнатите задачи, да се планира зимата и да се покаже уважение към труда. Смятало се, че мързелът на този ден води до лишения през следващите месеци.

2. Не взимайте пари назаем

Старите хора вярвали, че днес не бива да се вземат (нито да се дават) пари назаем, защото това „отмива богатството от къщата“.

Денят символизира стабилност и грижа за семейния бюджет. Заемите, направени на този ден, се считали за лоша поличба – сякаш се „продава“ сигурността на зимата.

3. Не оставяйте хляб на масата

Недояденият или изоставен хляб на трапезата днес се приема за грубо неуважение – не само към храната, но и към труда и благословението на дома.

Хлябът е свещен символ в българската традиция, а в ден като днешния това правило се спазва строго. Ако остане хляб, той трябва да се прибере внимателно и да не се изхвърля никога.

Празник с корени и поука

Днешният ден не е просто отбелязване на светец от календара. Той е напомняне за стойността на труда, почитта към храната и отговорността към дома.

Почитта към Свети Евтимий Нови е не само религиозна, но и житейска поука – вяра, че ако вървим по пътя на разума, уважението и трудолюбието, зимата няма да ни уплаши, а ще ни донесе плодове от делата ни.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com