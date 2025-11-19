Руският патриарх с шокиращ коментар за 10-те Божи заповеди

Руският патриарх Кирил намери шокиращо обяснение за нарушението на една от 10-те Божи заповеди – „Не убивай“, от страна на руснаците.

Неговото тълкувание, че е тази заповед имала по-друго обяснение в условията на война.

Причината била, че е недопустимо бездействие, когато врагът заплашва живота на цивилни, казва той, цитиран от руските медии.

Според патриарха, „който защитава родината си и защитава живота на съгражданите си, изпълнява Божиите заповеди“.

Думите му обаче са коренно противоположни от учението на Исус Христос, което относно войните се съсредоточава върху мира, любовта към ближния и духовната борба, а не върху физическите военни конфликти.

Той проповядва мир и призовава последователите си да бъдат миротворци. "Блажени миротворците, защото те ще се нарекат Божии синове" (Матей 5:9).

Едно от най-радикалните му учения е заповедта да обичаме враговете си и да се молим за тези, които ни преследват (Матей 5:44). Този принцип е в пряк контраст с философията на руския патриарх за водене на война срещу други хора.

В опита си да оправдае руската агресия в Украйна, той удобно забравя, че когато апостол Петър използва меч, за да защити Исус по време на ареста, Исус му казва: "Върни меча си на мястото му, защото всички, които вадят меч, от меч ще загинат" (Матей 26:52).

Отхвърлянето на насилието е средство за постигане на Божията воля.

Затова и думите на патриарх Кирил, че това е "справедлива война, заложена в социалните принципи на Руската православна църква, защото е морално оправдана“, могат да бъда причислени към руската пропаганда, но нямат нищо общо с православния морал.

