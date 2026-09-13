Радев се произнесе за руския патриарх и санкциите срещу Москва
Времето на кръстоносните походи е приключило, каза премиерът
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Времето на кръстоносните походи е приключило, каза премиерът
Влезе в пропагандата на Кремъл, но се раздели с християнския морал
През април Кара-Мурза, който е представител на руската опозиция, беше осъден на 25 години затвор
Предстои пътуване на папата в Казахстан
Главата на БПЦ подари на домакина копие на Бачковската Богородица Патриарх Неофит получи в Москва награда за укрепване на единството на православните...
Руският патриарх Кирил се разходи сред пингвините на Южния полюс. Облечен в специална грейка над расото си, той изслуша обяснението на учените за неле...
Папа Франциск изрази готовност за среща с руския патриарх Кирил. Това стана ясно от обявление на главата на римокатолическата църква след посещението...