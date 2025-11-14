Почитаме апостол, който пази дома. 4 строги забрани

На 14 ноември Православната църква отбелязва паметта на св. апостол Филип – един от дванадесетте най-близки ученици на Иисус Христос и първите проповедници на Христовото учение по света. Денят се свързва както с почит към светеца, така и с поредица от народни вярвания, които бележат началото на зимния цикъл от християнски празници.

Живот и служение на св. Филип

Св. Филип бил роден в Витсаида, малък град край Галилейско море, известен като „град на риболовците“. Оттам произлизат и други двама апостоли – Петър и Андрей, с които Филип израснал и споделял интерес към Закона и пророците. От ранна възраст той изучавал Свещеното писание, а според преданието бил духовно подготвен да разпознае Месията.

След възкресението на Христос апостол Филип повел истинска мисия на вярата, проповядвайки Божието слово в земите на Сирия и Мала Азия. По пътя го придружавали сестра му Мириам, известна като девица с дълбоко смирение, и апостол Вартоломей.

Мъченическата смърт в Иерапол

Тримата достигнали град Иерапол, където местните езичници ги обвинили в магьосничество – често срещано обвинение към първите християни.

Когато мъчителите опитали да съблекат дрехите на Мириам, според преданието девицата се превърнала в огнен пламък, който изплашил всички присъстващи. Това чудо не спасило апостолите – те били разпнати на кръст, а Филип – с главата надолу, по подобие на апостол Петър.

Тогава земята се разтресла от страшно земетресение, което разрушило част от града и принудило присъстващите да признаят силата на християнския Бог.

На мястото, където била пролята кръвта на св. Филип, по-късно израснала лозница – символ на вечния живот, духовното плодородие и Божията благодат.

Народни традиции и поверия за Филипден

В българската народна традиция 14 ноември се нарича Филипден и поставя началото на зимната подготовка. Денят предшества Коледните пости (започващи на 15 ноември), затова народните обичаи го свързват с прехода към по-кротък, смирен и духовен ритъм.

Според поверията:

На Филипден не се върши тежка работа, за да не „се събудят“ бубите и вредителите, които могат да унищожат зърното.

Жените не трябва да подхващат нова работа, особено шиене и тъкане – вярвало се, че иглата „боцка“ късмета.

Не се работи с желязо, за да се избегнат болести и проблеми.

На масата традиционно се поднасят постни ястия, предвещаващи началото на постите. Пекат се колачи и пити, които се раздават „за здраве“.

Филипден се смята и за ден, който пази дома от беди, а св. Филип – за застъпник на семейството и стопанството.

Кой празнува имен ден

На 14 ноември празнуват всички с имената:

Филип, Филипа, Фильо, Филка и техните производни.

Името Филип означава „любящ конете“ (от гръцки phílos – приятел, hippos – кон) и се свързва с енергия, благородство и свободолюбие – качества, приписвани и на светеца.

Почит към един от най-светлите апостоли

Св. Филип остава в християнската памет като апостол на истината, смирението и служението. Историята му напомня за силата на вярата и жертвоготовността, с която първите ученици на Христос разпространявали светлината на Евангелието – дори на цената на живота си.

