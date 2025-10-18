Имен ден: Черпят 12 уникални имена за светица

Днес имен ден празнуват: Злата, Златка, Златан, Злати, Златко, Златимир, Златин, Златина, Златица, Златомир, Лука и Лукан.

На 18 октомври Православната църква възпоменава свети апостол и евангелист Лука и светата въликомъченица Злата Мъгленска.

Светият апостол и евангелист Лука е един от 70-те апостоли, лекар, зограф, спътник на Свети апостол Павел (Фил. 1:24; 2 Тим. 4:10).

След като чул за Христос, Лука пламенно прегърнал спасителните учения на Самия Господ. Той бил изпратен от Него да проповядва за Небесното Царство, докато Спасителят бил още жив на земята (Лука 10:1-3). След Възкресението Си, Господ Иисус Христос се явил на светите Лука и Клеопа на път за Емаус.

Апостол Лука бил верен спътник на апостол Павел в мисионерските му пътувания. Когато всички сътрудници на свети Павел го изоставили, апостол Лука продължил да споделя с него всички трудности на евангелизаторското дело (2 Тим. 4:10).

След мъченическата смърт на главните апостоли, свети Лука напуснал Рим и проповядвал из цяла Ахая, Либия, Египет и Тиваида. Завършва земния си път с мъченическа смърт в Тива.

Преданието му приписва рисуването на първите икони на Божията Майка, както и икони на светите първовърховни апостоли Петър и Павел. Той пише своето Евангелие през 62-63 г. в Рим и описва в най-пълен и хронологичен ред, всичко, известно на християните за Иисус Христос и Неговото учение, като по този начин осигурил солидна историческа основа за християнската надежда (Лука 1:4). Щателно изследва фактите, като използва широко устното предание на Църквата и разказите за самата Пречиста Дева Мария (Лука 2:19; Лука 2:51).

В своето богословско съдържание, Евангелието на Лука се отличава преди всичко с учението си за универсалността на спасението, извършено от Господ Иисус Христос, и универсалното значение на евангелското послание. Апостол Лука е написал и книгата Деяния на светите апостоли през 62-63 г. в Рим. Книгата, продължение на Четирите евангелия, разказва за трудовете и подвизите на светите апостоли след Възнесението на Спасителя.

Света великомъченица Злата Мъгленска е родена и живяла в българското село Слатино, Мъгленска епархия (+ 1795), по време на турското владичество.

Още от младостта си Злата се отличавала с изключителна сила на характера, твърда вяра в Христос, целомъдрие и красота. Местен турчин многократно се опитвал да съблазни момичето и да го принуди да приеме исляма. Нито убеждаването, нито заплахите, нито чудовищните мъчения, които продължили много месеци, сломили духа на славната Христова изповедница.

