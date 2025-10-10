Много важна забрана се спазва на днешния църковен празник

Православната църква почита на 10 октомври светите мъченици Евлампий и Евлампия.

Евлампий и Евлампия

Двамата били брат и сестра. Според легендата те произлизат от семейство на знатни християни от град Митилини (днешен Лесбос). Във времена, когато християнството било преследвано, Евлампий и Евлампия отказали да се отрекат от вярата си. Те продължили да проповядват християнството, заради което били заловени и изтезавани.

След жестоки мъчения и опит да бъдат принудени да се отрекат от вярата си, светците били екзекутирани. Има различни версии за смъртта им, но всяка една от тях твърди, че са приели смъртта си с достойнство.

Традиции и обичаи за 10 октомнри

На този празник предците ни са извършвали и някои гадания. Ако духа източен или северен вятър, очаква се по-студено време. Ако роговете на луната са обърнати на север - сняг ще покрие сухата земя. Ако през целия ден небето на запад е ясно, няма да има дъжд. Ако листата на върбата са започнали да пожълтяват отдолу - зимата ще бъде ранна. Ако духа източен или северен вятър, ще стане рязко по-студено. Ако все още не е паднала слана, зимата няма да дойде през следващите 4 седмици. Ако небето от западната страна е ясно през целия ден - няма да вали.

Гръмотевична буря в този ден вещае, че зимата ще бъде мека и кратка. Валежите от дъжд или сняг на този ден, означават, че януари ще бъде топъл. Ако има много шишарки на иглолистни дървета, това означава, че зимата ще е много студена. Ако времето е сухо и топло, есента ще бъде продължителна. Ако времето внезапно стане по-студено, това означава, че ще остане такова още седмица.

Забрани за 10 октомври

Според поверията на този ден не трябва да изхвърляте боклука. На този ден не бива да взимате назаем кибрит и свещи – с тях можете да раздадете берекет от вкъщи. Нашите предци са вярвали, че на този ден не трябва да се вземат кибрит или свещ от някого, защото с тях топлината напуска семейството. Не трябва да носите бижута - това ще привлече неприятности. Не е препоръчително на този празник да работите в градината. Забранено е ходенето в гората. Не можете да клеветите или да желаете зло на някого.

Според народното поверие на 10 октомври трябва да се отървете от стари неща, които вече не могат да се носят - изхвърлете ги. Вярва се, че по този начин се освобождавате от болести и беди. За да се отървете от здравословни проблеми, на този ден се изгарят стари вещи. Това е и благоприятно време за извършване на домакинска работа, особено ръкоделие. Ако вещите са запазени, по-добре е да ги дадете на нуждаещите се; всички добри дела се връщат стократно.

На този ден вярващите се молят Евлампий и Евлампия за сила в моменти, в които изпитват отчаяние. Молитвите към тези светии помагат за укрепване на вярата.

