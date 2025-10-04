Страшни гадания се правят на днешния църковен празник

На 4 октомври православната църква почита паметта на свещеномъченик Йеротей, епископ на Атина, и на Св. Мъченица Виринея.

Йеротей

Св. Йеротей е роден в Атина по времето, когато християнството едва започва да се разпространява в Гърция. Получава добро образование, характерно за времето, и се отличава с познания по религиозни и философски въпроси.

Еротей е бил назначен за епископ на Атина, където активно проповядва християнството. Неговото служение е било съпроводено с много чудеса и той спечелил голямо уважение сред вярващите. По време на преследването на християните, започнало при император Диоклециан, Йеротей е бил арестуван. Той бил обвинен в насърчаване на нова вяра, която противоречи на римските традиции и култове.

По време на разпитите светецът издържал на жестоки мъчения, но не се отказал от вярата си. Неговата твърдост във вярата вдъхновила много вярващи. Йеротей е бил екзекутиран, но точните подробности за мъченическата му смърт варират в различните източници. Смята се, че е починал през 4 век.

Виринея

Св. Виринея е дъщеря на св. мъченица Домнина. Когато би хванали от идолопоклонниците в Еддеса, отивайки към Йерапол, двете жени заедно с другата дъщеря ба Домнина, видяли реки по пътя. Трите решили, че е по-добре да се хвърлят във водите на реката, отколкото да попаднат живи в ръцете на нечестивите. И трите жени се помолили на Бог, след което се хвърлили в реката.

Традиции и обичаи за 4 октомври

На този ден предците ни са правили гадания за предстоящото време. Червеният изгрев издава, че денят ще бъде ветровит. Ако конете пръхтят, това означава, че времето ще е топло.

Младите момичета не трябва да общуват много с непознати през този ден, в противен случай ще си навлекат неприятности. Също така не пускайте непознати в къщата си - злите духове могат да влязат в къщата с тях.

На този ден нашите предци винаги са изваждали зимни дрехи от гардероба, дори и да е все още топло. Те са вярвали, че по този начин ще уплашат истинската зима и тя няма да бърза да дойде. Чесънът също се окачвал в дома, за да прогони злите духове.

На този ден не трябва да бъдете мързеливи. Вземането и даването на пари назаем също не е препоръчително, защото заемът може да не бъде върнат.

Девойките и младите жени изпълняват ритуал за запазване на младостта и красотата - отказ да не ядат до вечерта.

За да избегнете неприятности в дома си, не е нужно да стоите на прага дълго време. Не трябва да променяте и прическата си. Предците ни са вярвали, че промяната във външния вид на този ден ще донесе нещастие.

