Важни забрани се спазват на днешния символен църковен празник

На 16 октомври православната църква почита паметта на свети мъченик Лонгин, стотник.

Лонгин

Лонгин бил римски центурион, служил в Палестина. Името му може да е свързано с думата „долина“ или „синьо“, което показва неговия потенциален произход.

Според Евангелието Лонгин присъствал по време на разпъването на Исус. Той стоял до кръста и наблюдаваше страданията на Спасителя. След смъртта на Исус, Лонгин, удивен от случващото се, признава, че Исус е истинският Божи Син. След разпъването на кръста Лонгин става християнин. Неговата промяна настъпила, след като осъзнал божествеността на Исус и неговото страдание. Лонгин започнал да проповядва християнството, което води до арестуването му и преследването му. По онези времена, той пътувал до различни региони, разпространявайки вярата.

Лонгин бил арестуван и изтезаван заради вярата си. Той издържал страданието с твърдост и накрая бил убит.

Традиции и обичаи за 16 октомври

Яркото звездно небе означава топло време. Ако при залез слънце небето е ясно, това означава, че времето ще е хубаво следващия ден. Ако вечерта има кръг около луната, това означава, че на следващия ден ще е ветровито.

Според народните поверия на този ден не трябва да се започват неща, които изискват натоварване на зрението - може да го загубите.

Не трябва да планирате важни срещи - те няма да завършат по начина, по който бихте искали. Също така е забранено да вземате чужди неща в ръцете си - с тях ще донесете неприятности в дома си.

Вярва се, че Свети Лонгин лекува очни заболявания и молитвите към него помага за възстановяване на зрението. Мъченикът се счита и за пазител на портата между светлината и мрака, затова вярващите му се молят да пази къщата от злото, злите духове и неправдата.

На църковния празник 16 октомври трябва да се опитате да прекарате повече време на открито и да се погреете под слънчевите лъчи - смята се, че те лекуват от болести. Също така трябва да изнесете зимните си дрехи на слънце.

Традицията повелява да се приготви празнична вечеря, която задължително започва с молитва. Също така трябва да изхвърлите боклука от дома си, така че злите духове да не попаднат там.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com