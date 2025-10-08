5 гадания се правят на днешния празник на голяма светица

На 8 октомври православната църква почита паметта на света преподобна Пелагия.

Светицата

Пелагия е живяла в град Антиохия Сирийска през IV век. Тя е била известна с изключителната си красота. Нейното богатство, лукс и слава са привличали много мъже, включително влиятелни хора. Светът я е смятал за образец за красота и успех, но вътрешно тя оставала далеч от Бога.

Един ден Пелагия, облечена в изящни дрехи и накичена със скъпи бижута, минала покрай църквата, където проповядвал светият епископ Нон (Нон от Едеса). Виждайки я, епископът не се обърнал с осъждане, а със сълзи в молитва казал: „Вижте, братя, колко много труд влага тя, за да угоди на смъртните. А ние, Божиите слуги, често сме небрежни по отношение на спасението на душите. “

Неговата проповед за покаянието дълбоко впечатлила Пелагия. Тя отишла при епископа, открито се разкаяла за всичките си грехове и помолила за кръщение. Епископ Нон я кръстил, давайки ѝ духовно напътствие и благословия за нов живот. Малко след кръщението си, Пелагия раздала всичките си притежания на бедните и тайно отишла в Йерусалим, където се установила в килия на Елеонската планина. За да избегне вниманието, тя живяла там под мъжкото име „монах Пелагий“.

В килията си тя прекарала дни и нощи в молитва, пост, сълзи и строг аскетизъм, без никога да напуска манастира. Едва след смъртта ѝ аскетите научили, че под прикритието на „монах“ бившата грешница Пелагия се е подвизавала през целия си живот.

Традиции и обичаи за 8 октомври

Не бива да отказвате гостоприемство и помощ - Пелагия се смята за покровителка на онези, които искрено се разкайват, така че отказът да помогнете на ближния си е грях. Не бива да започвате важни неща - те няма да бъдат успешни. Забранено е да се мързелува, особено при почистването на къщата. Народът е казвал: „Който е мързелив на Пелагия, ще прекара зимата в бедност.“

Сред нашите предци е имало много интересни знаци за този ден:

· слънчево и ясно време - есента ще бъде топла и дълга;

· дъждовен ден - очаквайте влажна и снежна зима;

· гъста мъгла сутрин - ще бъде топло през следващите дни;

· първата слана вече е паднала - зимата е на прага;

· жеравите са отлетели - очаквайте ранна и сурова зима.

Хората наричали 8 октомври Пелагия Запасиха. Това е свързано с факта, че по това време са се запасявали с провизии за зимата, почиствали са килерите, са сортирали зеленчуци, са сушили билки и са ремонтирали домовете си. Казвали са: „Пелагия дойде - приготви се за зимата.“ Хората са вярвали, че как се приготвиш за този ден, така ще прекараш зимата.

