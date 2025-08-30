Пищни трапези се приготвят на днешния християнски празник

Православната църква почита на 30 август Св. Александър, Павел и Йоан, патриарси Цариградски, и Пренасяне мощите на св. Александър Невски.

Св. Александър, Павел и Иоан, патриарси Цариградски, са живели в различни времена, но всички те трябвало да се изправят пред действията на еретици, които изопачили ученията на Църквата.

Патриарси

Свети Александър (325-340) е хорепископ (викарий) при първия Константинополски патриарх Свети Митрофан (315-325) и поради напредналата му възраст той го замества на Първия вселенски събор в Никея срещу арианите(325 г.). Преди смъртта си свети Митрофан завещал избора на свой викарий на Константинополския престол. По това време Негово Светейшество патриарх Александър трябваше да се бори с арианите и езичниците.

Веднъж в спор с езически философ светецът му казал: „В името на нашия Господ Иисус Христос ти заповядвам да мълчиш!”, а езичникът изведнъж онемял. Когато той изразил със знаци своето признание за грешка и убеденост в правотата на християнското учение, речта му се върна и той повярва в Христос заедно с много други езически философи. По молитвата на Свети Александър еретик Арий бил наказан. Той притворно се съгласил да влезе в общение с православните и императорът Свети Константин Велики определил ден за приемането на Арий. Свети Александър се молил цяла нощ, молейки Господ да не позволи на еретика да влезе в общение с Църквата. На сутринта, когато Арий тържествено тръгнал към църквата, заобиколен от царски съветници и оръженосци, на Константиновия площад той бил поразен от болест - утробата му се разкъса и вътрешностите му изпаднали.

Негово Светейшество патриарх Александър починал на 98 години през 340 г. Свети Григорий Богослов (Назианзин) (25 януари) впоследствие го споменава в похвална реч към жителите на Константинопол.

Св. Александър Невски

На 30 август православната църква отбелязва и пренасянето на мощите на Св. Александър Невски.

Александър Невски е велик княз на Киев и Владимир, който е канонизиран. Роден през 1221 г., той е вторият син на княза на Переяслав-Залески Ярослав Всеволодович.

През 1245 г. Александър, наречен Невски, разбива армията на литовските князе. След това бащата на Александър Невски Ярослав е извикан в Златната орда и е отровен. След смъртта на баща си Александър получава киевския престол и „цялата руска земя“. Но той не отива в опустошения град, а остава в Новгород.

Първоначално Александър Невски е погребан в манастира Рождество Христово във Владимир. През 1724 г. по заповед на Петър I мощите на Александър Невски, канонизирани, са тържествено пренесени в Александро-Невския в Санкт Петербург.

Традиции и обичаи за 30 август

След строгия еднодневен пост, падащ се на 29 август (Отсичане главата на Йоан Кръстител), отново настъпва времето на изобилните празници. Домакините трябва да приготвят пищна трапеза и да изпекат питки.

Семейните двойки, мечтаещи за мъжка рожба, трябва да се помолят на Св. Александър Невски.

На този ден трябва да въведете ред в дома си. Можете да посетете гробовете на роднини и приятели.

Червеният залез на този ден, вещае топло време. Ако има силен звездопад, предстои гладна година, с епидемии и неурожай. Ако птиците кръжат в небето и не летят до южните райони - есента ще бъде слънчева и топла. Ако през нощта се виждат много звезди, това вещае голяма реколта през следващата година. Ако пчелите запечатват кошера, това вещае началото на зимата.

На този ден не можете да доведете коте в дома си - това е лош късмет. Но получаването на кученце означава късмет и печалба. Не трябва да отмъщавате, да правите лоши неща - те ще се върнат обратно към вас. Не трябва да правите огради, да сменяте врати и ключалки - можете да поканите крадци.

Не трябва да лъжете, мамите, преувеличавате, да разпространявате слухове и клюки - това води до заболявания, свързани с гърлото. Не трябва да подстригвате косата си, това води до разочарование във всяка област на живота.

