Храм на мъченик зарежда туристите в “Маркели”
Водоснабдителният комплекс е система от кули, резервоари и тунел, свързващ археологическия паметник с река Мочурица
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Водоснабдителният комплекс е система от кули, резервоари и тунел, свързващ археологическия паметник с река Мочурица
Семейните двойки, мечтаещи за мъжка рожба, трябва да се помолят на Св. Александър Невски
Еретици ариани го нападнали и удушили в храма по време на богослужение
Ето какво казал Юстениян след завършването на храма
Владетелят светец не пожали своя и чуждите синове за новата вяра, задава курса на държавата за векове напред
Близо 2 млн. души се включиха в митинг в Истанбул по случай годишнината от превземането на града от османците през 1453 година, предаде Ройтерс. Митин...