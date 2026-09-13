Пищни трапези се приготвят на днешния християнски празник
Семейните двойки, мечтаещи за мъжка рожба, трябва да се помолят на Св. Александър Невски
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Семейните двойки, мечтаещи за мъжка рожба, трябва да се помолят на Св. Александър Невски
Опелото и погребението му ще бъдат отслужени на 4 юни 2025 г.
Дипломацията е нещо много тънко. Този принцип важи с още по-голяма сила, когато става въпрос за църковна дипломация. Всичко това нагледно пролича в сл...
По инициатива на "Стандарт" Вартоломей и Неофит ще се срещнат с децата Двама патриарси ще благословят децата на загинали полицаи. Негово всесветейшес...
Истанбул. Православните патриарси се събират на петдневна среща в Истанбул по покана на Константинополския патриарх Вартоломей. Сред предстоятелит...