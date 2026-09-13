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Какво си казаха патриарсите

Какво си казаха патриарсите

Дипломацията е нещо много тънко. Този принцип важи с още по-голяма сила, когато става въпрос за църковна дипломация. Всичко това нагледно пролича в сл...

10 ноември | 6:15
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