Молитва за България: Патриарх Даниил отслужва молебен за семейството и децата

Във връзка с медийни запитвания за участие на българския патриарх и Софийски митрополит Даниил в похода за семейството, известяваме всички православни християни, че днес, 13 юни, от 17:00 ч. в столичния катедрален храм „Св. Неделя“, българският патриарх ще отслужи последованието на вечернята за празника на всички светии, просияли по българските земи, след което ще бъде отслужен молебен за българското семейство. Това се казва в съобщение от Софийската митрополия.

В него се отбелязва, че Светата Църква насърчава всички полезни инициативи, посветени и насочени към утвърждаване и заздравяване на института на християнското семейство, на възпитанието на младите хора в православната вяра, нравственост и духовност. Христовата църква обгръща всички свои чеда с еднаква любов и грижа за тяхното спасение. Бог да пази и закриля православното християнско семейство, младите хора и децата на България, пише в съобщението от Софийската митрополия.

От Софийската митрополия приканват православните християни да вземат молитвено участие в молебена.

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