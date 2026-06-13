Общество

Молитва за България: Патриарх Даниил отслужва молебен за семейството и децата

Светата Църква насърчава всички полезни инициативи

Молитва за България: Патриарх Даниил отслужва молебен за семейството и децата
13 юни 26 | 7:45
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Боряна Колчагова Боряна Колчагова

Във връзка с медийни запитвания за участие на българския патриарх и Софийски митрополит Даниил в похода за семейството, известяваме всички православни християни, че днес, 13 юни, от 17:00 ч. в столичния катедрален храм „Св. Неделя“, българският патриарх ще отслужи последованието на вечернята за празника на всички светии, просияли по българските земи, след което ще бъде отслужен молебен за българското семейство. Това се казва в съобщение от Софийската митрополия.

В него се отбелязва, че Светата Църква насърчава всички полезни инициативи, посветени и насочени към утвърждаване и заздравяване на института на християнското семейство, на възпитанието на младите хора в православната вяра, нравственост и духовност. Христовата църква обгръща всички свои чеда с еднаква любов и грижа за тяхното спасение. Бог да пази и закриля православното християнско семейство, младите хора и децата на България, пише в съобщението от Софийската митрополия.

От Софийската митрополия приканват православните християни да вземат молитвено участие в молебена.

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Тагове:
Боряна Колчагова
Автор Боряна Колчагова

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2 Коментара
Веселин ЕГН 7112136860
преди 14 часа

Има едно друго шествие и то е на такива като мен,които си обясняват света с едно неизбежно робство,в което семейното и несемейно създаване на деца води до извращения като прайдовете ,политиката,социалната надпревара в лъжа и убийства,трудовата робия.Всяко създадено дете е бъдещ роб. Всеки роб е извратен. Всяка извратеност е чужда на Майка Земя. При животните е друго. Животните са Любов. При тях извращения няма. Непредвидимостта на зачатието определя децата като случайност, това е гадно.

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Веселин ЕГН 7112136860
преди 14 часа

В прайда и аз виждам извращение,но отговорете ми,семейните хетеросексуални педофили ,не са ли извратени? И е ли ,питам аз,извращение църковните да търпят в редиците си патриарх,който лъже че няма деца и монаси,които живеят на гърба на хората под попечителството на този патриарх и правещи оргии в манастирите? А семейните мохамедани ,които копнеят за многоженство композирни от девствени купени момиченца,е ли или не е извращение? Пред лицемерието никога на колене не ще падна! И двете шествия са виц

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