Царят на металите чупи рекорди, държи пазара на телевизорите

Когато включим телевизора си, едва ли се даваме сметка, че LED екранът светва заради един рядък метал – тербий.

Металът, който стои зад светлината, енергията и технологиите

Тербий е един от най-стратегическите редкоземни елементи на планетата – метал с уникални магнитни и флуоресцентни свойства, без който модерният свят буквално би изгаснал. Според SFA Oxford той е ключов за фосфорите в LED осветлението и телевизионните екрани, които придават яркост, контраст и наситени цветове.

Но ролята му далеч не се изчерпва с екраните. Тербий е сърцето на високоефективните магнити, използвани в електромобили, вятърни турбини и електронни устройства. Той влиза в състава на магнитострикционни сплави – материали, които превръщат електричеството в движение и обратно. Именно тези сплави стоят зад ултразвуковите апарати, сонарите, индустриалните актюатори и редица военни системи.

MetalsGems определя тербия като „металът, който захранва зелените технологии и модерните джаджи“. Той присъства в лазери, сензори, твърдотелни устройства, навигационни системи и високоточна оптика.

С други думи – тербий е навсякъде около нас, но никога не го виждаме.

Колко струва тербий и ще поскъпва ли още?

Цената на тербия преживя истински взрив през 2025 г. – металът поскъпна с около 149% за по-малко от година, като се изстреля от 1396,50 долара/кг в началото на януари до 3484,50 долара/кг в края на ноември. Според анализите това е резултат от три фактора: затегнатите китайски експортни квоти, хроничния недостиг на тежки редкоземни елементи и растящото търсене от страна на производителите на магнити и електроника.

Прогнозата за 2026 г. е за нов ръст, тъй като глобалното търсене за зелени технологии и отбранителни системи ще се увеличи с над 30%, докато предлагането остава ограничено. Експертите очакват тербий да остане един от най-скъпите и най-търсени редкоземни елементи в света.

Добивът – защо тербий е толкова рядък и толкова скъп

Тербий не се среща самостоятелно в природата. Той се извлича като страничен продукт от минерали като монацит и ксенотим – процес, който е сложен, скъп и екологично тежък.

Според Европейската платформа за суровини RMIS, световното производство на тербий оксид е около 700 тона годишно – нищожно количество за метал с толкова критични приложения.

Това обяснява защо цената му е една от най-високите сред редкоземните елементи и защо пазарът е толкова чувствителен към политически и икономически сътресения.

Кой държи контрола върху тербия

Пазарът е почти монополен. Китай доминира добива и преработката на тежките редкоземни елементи, включително тербий. Според MetalsGems Китай е „абсолютният център на световното производство“, докато Австралия, САЩ и няколко африкански държави се опитват да навлязат, но остават в периферията.

Това означава, че всяко решение на Пекин – от експортни квоти до екологични регулации – може да разтърси глобалните вериги за доставки.

Геополитическите битки за тербий

Тербий е не просто метал – той е геополитическо оръжие. САЩ и Европа се опитват да намалят зависимостта си от Китай, защото тербий е критичен за отбраната, енергетиката и високите технологии. Ограниченията върху износа на редкоземни елементи, които Китай периодично въвежда, вече са използвани като инструмент за натиск в търговски конфликти.

В същото време Западът инвестира в нови мини, рециклиране и стратегически резерви. Но експертите предупреждават: дори при агресивни инвестиции ще са нужни години, за да се постигне реална независимост.

Къде е България в тази глобална игра

България няма доказани големи находища на тербий, но има потенциал в Родопите и в отпадъците от въгледобива, където могат да се откриват редкоземни елементи. По-важното е друго: страната може да се позиционира в преработката – ниша, която ЕС активно стимулира. Европа търси държави с политическа стабилност, инфраструктура и индустриален капацитет, за да изгради нови вериги за доставки.

България може да бъде част от тази карта, ако развие научен капацитет, индустриални зони и ясна държавна стратегия.

Тербий е металът на бъдещето – и въпросът е дали България ще остане наблюдател или ще се включи в играта.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com