Невъзможният полет! Денят, в който пилот с едно око промени света
Машина от плат и метал, един човек в кабината и една невъзможна мечта. Историята на Уайли Пост
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Машина от плат и метал, един човек в кабината и една невъзможна мечта. Историята на Уайли Пост
Тербият поскъпна 149%, цената му продължава да расте
Потребителите са недоволни, гневят се
Проблемът се появява не за първи път
Имало е магнитна буря в ранните часове на днешния ден
Те ще улеснят собствениците на електромобили
Изкуственият интелект ще е в основната на много от функциите на Google Maps
Европейската космическа агенция (ЕКА) обяви, че последните два спътника за eвропeйската версия на американската навигационна система GPS не са достигн...
Бургас. Бургас ще бори престижния конкурс на фондация "Блумбърг" със звукова навигация за незрящи. Проектът предвижда в морския град да се изгради спе...
Осло. Норвежкото правителство отказа да разреши на Apple да направи 3D снимки на столицата Осло. Причината е, че управляващите се притесняват за сигур...
Доста необикновена автомобилна 3D навигация с прозрачен дисплей пусна компания JVC Kenwood. Основното в нея е, че тя има head-up дисплей (HUD), какъвт...
Google Inc обмисля закупуването на израелската компания за мобилна спътникова навигация Waze Inc, което може да доведе до война на наддаване с Faceboo...