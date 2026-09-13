Царят на металите чупи рекорди, държи пазара на телевизорите
Тербият поскъпна 149%, цената му продължава да расте
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Тербият поскъпна 149%, цената му продължава да расте
Кога ще стартира производството им
С помощта на устройството могат да се получават ясни ултразвукови изображения
Сеансът трае 40 минути, обиколките се топят за 2 месеца
Може ли изследване да ви предпази от инсулт и инфаркт? Оказва се, че модерната диагностика с ултразвук, която е абсолютно безвредна, защитава съдовете...