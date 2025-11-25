ЕК не ни пожали. Сериозно предупреждение!

Европейската комисия представи икономическите си приоритети за 2026 г. и оцени проектобюджетните планове на държавите от ЕС.

Особено внимание е отделено на България, която попада сред страните, изложени на риск от несъответствие с фискалните правила на ЕС и сред тези, подложени на по-задълбочен преглед по социалната конвергенция.

В рамките на оценката на бюджетните планове за 2026 г. България е включена сред трите държави извън еврозоната, които са посочени като изложени на риск от несъответствие. Заедно с нея в тази категория попадат Унгария и Испания. Това означава, че ЕК има опасения, че националната бюджетна политика може да не отговаря напълно на изискванията за устойчивост на държавния дълг и дефицит под 3% от БВП.

Сред държавите от еврозоната 12 са оценени като съвместими с фискалните правила: Кипър, Естония, Финландия, Франция, Германия, Гърция, Ирландия, Италия, Латвия, Люксембург, Португалия и Словакия. Три страни — Хърватия, Литва и Словения — са изложени на риск от несъответствие, а Малта и Нидерландия са оценени като изложени на риск от съществено несъответствие.

Сред останалите държави извън еврозоната, освен България, в риск от несъответствие са Унгария и Испания, докато Австрия, Белгия, Чехия, Дания, Швеция, Полша и Румъния са оценени като съвместими.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com