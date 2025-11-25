Силен старт за еврото на валутните пазари

Курсът на еврото се покачва спрямо повечето основни валути в началото на търговията във Франкфурт днес, съобщават германски финансови сайтове.

Единната европейска валута прибави 0,06 на сто спрямо щатския долар и се търгува при 1,1542 долара, след като вчера Европейската централна банка определи референтен курс от 1,1544 долара за едно евро.

Еврото поскъпва и срещу швейцарския франк, като отчита ръст от 0,08 процента до 0,9321 франка за евро. Спрямо японската йена обаче има леко понижение от 0,10 процента до ниво от 180,52 йени за едно евро.

