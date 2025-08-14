Валути поскъпват! Еврото скочи спрямо долара

Еврото поскъпна спрямо долара в четвъртък и се колебае на ниво около 1,1703 щатски долара, малко под достигнатия в сряда връх от 1,1730 долара – ниво, наблюдавано за последно на 28 юли, предаде Ройтерс.

Щатският долар остана на многоседмично дъно спрямо основните си конкуренти,

тъй като търговците увеличиха залозите за ново намаляване на лихвените проценти от страна на Управлението за федерален резерв на САЩ (УФР) през следващия месец. Най-слабо доларът се представи спрямо йената, след като министърът на финансите на САЩ Скот Бесънт предположи, че Японската централна банка трябва скоро отново да повиши лихвите, докато УФР трябва да пристъпи към агресивни понижения.

Австралийският долар поскъпна, подкрепен от данни, показващи изненадващо устойчив пазар на труда в страната.

В САЩ реториката на УФР стана по-благосклонна заради признаци на охлаждане на трудовия пазар, докато митата на президента Доналд Тръмп засега не са оказали значим ценови натиск.

Според данни на "Лондон сток ексчейндж груп" (London Stock Exchange Group – LSEG) трейдърите са почти сигурни, че на заседанието на 17 септември УФР ще намали лихвите, като 7 процента от тях залагат на извънредно голямо понижение с половин процентен пункт. "За пазарите въпросът не е дали УФР ще намали лихвите през септември, а с колко", коментира Кайл Рода, анализатор в "Кепитъл.ком" (Capital.com).

УФР остава под силен политически натиск за облекчаване на паричната политика.

Тръмп неведнъж е критикувал председателя на УФР Джером Пауъл, че не е намалил лихвите по-рано, като дори е заплашвал да го отстрани преди края на мандата му през май. В сряда министърът на финансите Бесънт призова за "поредица от понижения" и предложи първото да бъде с половин пункт. Той също така заяви, че Японската централна банка е "изостанала" в процеса на повишаване на лихвите.

"Коментарите на Бесънт оказват силно влияние върху курса на долара към йената",

посочи Норихиро Ямагучи, икономист в "Оксфорд Икономикс" (Oxford Economics). По думите му ръстът на йената се ускорява и от ниската ликвидност на пазара заради празника Обон в Япония.

В четвъртък щатският долар отстъпи с 0,7 процента до 146,35 йени – най-слабото му ниво от 24 юли. Междувременно по-слабият долар, опасенията от политическа намеса в политиката на централните банки и нарасналият апетит за риск на инвеститорите, породен от перспективите за облекчаване от страна на УФР, подкрепиха поскъпването на биткойна до първия му рекорден връх от 14 юли насам.

Британската лира поскъпна спрямо еврото след публикуването на данните за брутния вътрешен продукт (БВП) на Обединеното кралство.

Според данни на Националната статистическа служба (Office for National Statistics – ONS) през второто тримесечие на 2025 г. икономиката на страната е нараснала с 0,3 на со спрямо първото тримесечие, когато растежът бе 0,7 на сто. Резултатът надмина прогнозата за повишение от едва 0,1 процента за периода.

По отношение на еврото инвеститорите все по-често залагат на "по-дългосрочно повишаване" на лихвените проценти от страна на Европейската централна банка (ЕЦБ), което може да ограничи загубите на единната валута. Фючърсните контракти върху официалния овърнайт лихвен процент на ЕЦБ, краткосрочния лихвен процент в евро (ESTR), показват около 60 процента вероятност за понижение на лихвата с 25 базисни пункта до март и депозитна лихва от 1,92 процента през декември 2026 г.

