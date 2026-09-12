Срив на лирата накара нашенци да се юрнат към пазарите на Одрин
Маратонки, якета, дънки и сака се трупаха в ръцете на пазаруващите
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Маратонки, якета, дънки и сака се трупаха в ръцете на пазаруващите
Британската лира поскъпна спрямо еврото
Турската валута поевтинява с близо 7% на 39 турски лири за един щатски долар
Ето колко падна курсът
Отразява се негативно на посещенията на български туристи
Много хора тръгнаха към прословутия пазар
Купуват като невидели
Централната банка съобщи позицията си
Преди година един долар се разменяше за 14,26 лири, а сега вече за 18,90 лири
Броят на чуждестранните туристи е нараснал с 53% на годишна база през юли
Президентът на Турция подгони 10 чужди посланици
Търговци от Истанбул дойдоха да продават стоката си в най-близкия до границата град
Тъсненето на дигиталната валута нарасна с 600 процента
Турската централна банка готова да налива пари, за да успокои кредиторите Чуждите инвеститори си изтеглят капиталите В навечерието на откриването на...
Световните пазари реагираха светкавично на опитите завоенен преврат в Турция. Индексите отчетоха светкавичен спад на турската лира с 3.5 процента.
Великобритания каза "не" на оставането си в ЕС и хвърли Европа и световните пазари в ужас. Лирата поевтиня, пазарите загубиха 2 трилиона долара, а гол...
Големият въпрос, който днес всички си задават, е какви ще са последствията от референдума във Великобритания. Незабавен ефект Такъв вече бе усетен,...
Лондон. Нова монета от 1 лира ще бъде пусната в обращение през 2017 г. във Великобритания. Тя е определяна като „най-сигурната монета в света". Тя на...
Истанбул. Централната банка на Турция повиши всички свои основни лихвени проценти, за да подкрепи националната валута, предаде Ройтерс. Лихвата по е...