Всичко за Лира

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Лирата падна с 3,5%

Лирата падна с 3,5%

Световните пазари реагираха светкавично на опитите завоенен преврат в Турция. Индексите отчетоха светкавичен спад на турската лира с 3.5 процента. 

15 юли | 23:57
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Какво следва след Брекзит

Какво следва след Брекзит

Големият въпрос, който днес всички си задават, е какви ще са последствията от референдума във Великобритания. Незабавен ефект Такъв вече бе усетен,...

24 юни | 10:23
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