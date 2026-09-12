Най-големият срив на йената от година насам разтърси Азия
Изказванията на Санае Такаичи не успяха да спрат разпродажбите, а трейдърите залагат, че ЯЦБ ще отстъпи от плановете си за повишение на лихвите
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Изказванията на Санае Такаичи не успяха да спрат разпродажбите, а трейдърите залагат, че ЯЦБ ще отстъпи от плановете си за повишение на лихвите
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