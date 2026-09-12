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Доларът пада, йената расте

Доларът пада, йената расте

ФЕД запази лихвите непроменени, обяви две повишения до края на годината Борсата в Шанхай с 5% ръст, леко повишение и на щатските индекси Изминалат...

21 март | 8:00
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