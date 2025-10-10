Най-големият срив на йената от година насам разтърси Азия

Йената се насочва към най-резкия си седмичен спад от година насам, след като намаляха очакванията за ново повишение на лихвените проценти от Японската централна банка (Bank of Japan) през 2025 г., а изявленията на вероятния следващ министър-председател Санае Такаичи не успяха да успокоят пазарите, предаде Ройтерс.

В ранните часове на петъчната азиатска сесия японската валута остана стабилна на равнище 153,12 йени за долар – близо до най-слабото ѝ ниво от февруари. Йената се очаква да приключи седмицата с понижение от близо 4%, което е най-големият ѝ спад от октомври 2024 г.

Пазарен шок и политическа несигурност

Рязкото обезценяване на йената се свързва с нарастващите опасения, че централната банка може да се откаже от по-нататъшно покачване на лихвените проценти след изненадващата победа на фискално умерената Санае Такаичи за лидер на управляващата Либерално-демократическа партия. Победата ѝ, която я поставя на прага да стане първата жена министър-председател на Япония, доведе до спекулации, че правителството може да предпочете по-мек паричен курс и дори да се наложи интервенция на валутния пазар.

Такаичи заяви в четвъртък, че централната банка е „отговорна за определянето на паричната политика“, но решенията ѝ трябва да бъдат „съобразени с целите на правителството“. Въпреки уверенията ѝ, че не желае „прекомерно отслабване на йената“, думите ѝ не оказаха никаква подкрепа на валутата.

Министърът на финансите Кацунобу Като също се включи в опитите да успокои пазарите, заявявайки, че Япония „следи отблизо движенията на валутните курсове“, като подчерта, че обменният курс трябва да отразява икономическите основи. „Наблюдаваме едностранни и бързи колебания и ще следим прекомерните и хаотични движения“, каза той, цитиран от Киодо.

Инвеститорите залагат срещу йената

„Пазарите все още смятат, че управлението на Такаичи ще усложни евентуално решение на централната банка за повишаване на лихвите“, заяви Карол Конг, валутен стратег в Commonwealth Bank of Australia. Според нея неотдавнашните изявления на финансовия министър Като „показват, че непосредствена валутна интервенция е малко вероятна, което може да насърчи участниците на пазара да продължат да продават йени“.

В момента трейдърите оценяват вероятността за повишение на основната лихва от страна на Японската централна банка на около 45% за заседанието през декември, като очакванията са за единствено увеличение с 25 базисни пункта до март 2026 г.

Така, въпреки символичната стабилност в петък сутрин, японската валута остава под силен натиск — между политическите обещания на новото ръководство и предпазливостта на централната банка, която рискува да се превърне в следващия голям играч на глобалния валутен фронт.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com