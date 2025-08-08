Еврото отчита седмичен ръст, въпреки лекия спад днес

Обменният курс на еврото се понижи с 0,2 на сто до 1,1644 долара в сутрешната междубанкова търговия във Франкфурт, съобщават сайтове за финансова информация.

Японската йена отслабна с 0,1 на сто до 147,32 йени за долар, а британската лира – с 0,1 на сто до 1,343 долара.

Въпреки това американската валута се насочва към седмично понижение от 0,6 на сто спрямо кошница от основни валути, отбелязва Ройтерс. Причина са очакванията за по-гъвкава парична политика след временния избор на президента на САЩ Доналд Тръмп за нов член на Управлението за финансов резерв (УФР).

Тръмп номинира председателя на Съвета на икономическите съветници Стивън Майрън за мястото, освободено след изненадващата оставка на управителя на Фед Адриана Куглер. Тя се връща към преподавателска дейност в университета "Джорджтаун". Мандатът изтича на 31 януари 2026 г., а назначението трябва да бъде одобрено от Сената.

Майрън е призовавал за преразглеждане на управлението на УФР. Някои анализатори обаче смятат, че назначението му няма да окаже съществено влияние върху политиката на УФР.

"Все още смятаме, че независимостта на централните банки ще бъде запазена", коментира Раиса Расид, глобален пазарен стратег в "Джей Пи Морган Асет Мениджмънт" в Сингапур.

Опасенията за отслабване на икономическата активност в САЩ, особено на пазара на труда, засилват прогнозите за понижение на лихвените проценти от страна на УФР.

