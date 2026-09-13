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Инвестициите са ключ към защита на спестяванията преди еврозоната
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Инвестициите са ключ към защита на спестяванията преди еврозоната
Доларът се насочва към седмично понижение от 0,6 на сто спрямо кошница от основни валути
Европейската централна банка определи вчера референтен курс от 1,1604 долара за едно евро
За пазарите това е психологическа бариера
"Стандарт" и www.ewminteractive.com започват нова рубрика, предлагаща различен от общоприетия поглед върху финансовите пазари и връзката им с редица ф...