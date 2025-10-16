Еврото остава на стабилни позиции спрямо долара

Еврото леко поскъпна и в днешната междубанкова търговия във Франкфурт, като запази ниво над 1,16 долара, съобщиха германски финансови издания.

Тази сутрин единната европейска валута се разменяше за 1,1659 щатски долара към 9:55 часа българско време или с 0,1 на сто над стойността си от закриването на вчерашната търговия.

Европейската централна банка определи вчера референтен курс на еврото от 1,1622 долара.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com