Стартира информационна кампания на пощите за еврото

Съвместната информационна кампания на "Български пощи" и местните власти за преминаване към единната европейска валута стартира от днес.

На срещи по места ще се обяснява как в пощенските станции ще се обменят левове в евро и ще се дават отговори на въпроси, които хората поставят.

Първият информационен ден ще се проведе в пенсионерския клуб във врачанското село Бели Извор.

Местни жители споделиха пред БНР във Враца, че искат да видят и пипнат банкнотите и да получат повече информация.

