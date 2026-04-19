ЦИК с първи данни: Денят започна спокойно, но не без проблеми

Централна избирателна комисия (ЦИК) увери, че изборният ден в страната протича нормално и без сериозни нарушения. Това заяви председателят Камелия Нейкова по време на първия брифинг на комисията. По думите й са създадени всички необходими условия за спокойното провеждане на вота. От ЦИК признаха за отделни сигнали и технически затруднения, но подчертаха, че те не застрашават процеса.

„Изборният ден е започнал нормално. Ако е имало по места неявили се членове на секционни избирателни комисии, вече са решени тези въпроси“, заяви Нейкова. Тя призова членовете на комисии да работят отговорно и да не възпрепятстват гласуването.

Според нея значителна част от постъпилите сигнали се оказват неоснователни. „При нас постъпват множество сигнали, като голяма част от тях нямат основание или са просто предположения“, подчерта тя и апелира гражданите да подават жалби само при реални нарушения.

Говорителят на ЦИК Росица Матева също потвърди, че всички секции вече работят. „Получихме няколко сигнала за по-късно отваряне на секции, но проблемите са отстранени“, каза тя.

Матева коментира и сигналите за машинно гласуване, като обясни, че става дума за технически неточности, които не влияят на вота. „Машините продължават да работят. Това не е никакъв проблем“, заяви тя и уточни, че става въпрос за изтощени батерии или разлики в часа, които се коригират.

От ЦИК признаха за отделни случаи на спряно машинно гласуване в райони като Русе и Ямбол, но увериха, че техници вече работят по отстраняване на проблемите.

