Русия вече плаща по-тежка цена. Санкции и удари режат тиловата й сила

Русия е изправена пред все по-тежка дългосрочна цена на войната - не само на фронта, а и в заводите, петролната инфраструктура и противовъздушната отбрана в дълбокия тил. Украинските удари с голям обсег вече посягат към предприятия, които поддържат ракетните и артилерийските способности на Москва, докато изтичането на американските дерогации за руския морски петрол връща натиска върху „Роснефт“ и „Лукойл“. Така ударите от въздуха и санкциите започват да работят в една посока - да правят войната по-скъпа, по-бавна и по-трудна за поддържане от Кремъл. Последният знак за това е атаката срещу „Титан-Барикади“ във Волгоград, предприятие, свързано с руски ракетни системи и тежка артилерия.

Този натиск не дава мигновен резултат като превзет град или пробив на фронта. Той действа по друг начин - поврежда производствени линии, принуждава Русия да разтяга ПВО над огромна територия, удря горивни възли и вади от равновесие системи, които трябва да хранят войната с ракети, оръдия, техника, гориво и пари. Именно затова ударът по Волгоград не е само отделна нощна атака, а част от по-широка украинска стратегия за изтощаване на руската военна машина отвътре.

Заводите вече не са недосегаеми

Украинските сили са нанесли удар с крилати ракети FP-5 Flamingo срещу руския завод „Титан-Барикади“ във Волгоград в нощта на 26 срещу 27 юни. Украинският Генерален щаб съобщи на 27 юни, че предприятието е поразено и че е възникнал пожар. Президентът Володимир Зеленски потвърди удара, а губернаторът на Волгоградска област Андрей Бочаров съобщи за атака срещу производствени обекти, щети и ранени. Асошиейтед прес посочва, че са ранени 10 души и са повредени производствени мощности.

Според украинския Генерален щаб „Титан-Барикади“ произвежда самоходни пускови установки и транспортно-товарни машини за балистични ракети „Искандер-М“. Предприятието е свързано и с пускови установки и наземно оборудване за междуконтиненталните балистични ракети „Топол-М“ и „Ярс“, както и с гаубиците с голям калибър „Мста-Б“ и „Мста-С“. Ройтерс съобщи, че украински ракети Flamingo са ударили завод за артилерийски системи и компоненти за ракетни пускови системи във Волгоградска област.

Удар по веригата, не само по сградата

Значението на подобна атака не е само в това дали един цех е изгорял или една сграда е повредена. По-важното е, че всяко прекъсване в производството на ракетни компоненти, пускови установки, транспортни машини или артилерийски системи затруднява възстановяването на руските бойни възможности.

„Искандер-М“ е сред системите, с които Русия поддържа далекобойния натиск срещу Украйна. „Топол-М“ и „Ярс“ са част от стратегическата ракетна рамка на Русия. „Мста“ остава важен елемент от артилерийската война. Затова ударът по „Титан-Барикади“ е сигнал към Москва, че украинските далекобойни средства вече търсят не само складове и бази, а производствената основа, която позволява на Русия да продължава войната.

„Фламинго“ променя сметките на ПВО

Институтът за изследване на войната посочва, че руски военен блогър е обяснил успехите на украинските удари с Flamingo през 2026 г. с вероятно нисък полет и маршрути над водни обекти, което прави ракетите по-трудни за прихващане. Същият източник отбелязва, че Русия няма достатъчно самолети със система за далечно радиолокационно откриване и управление, за да поддържа постоянно наблюдение над нисколетящи цели.

Това е стратегически проблем за Кремъл. Русия трябва да пази фронта, Москва, летища, военни заводи, петролни бази, пристанища и промишлени центрове. Ако украинските ракети летят ниско и заобикалят слабите места, всяка нова цел принуждава Москва да мести системи, да разпилява ресурси и да оставя други зони по-уязвими.

Украинските удари по руски самолети AWACS през войната допълнително са допринесли за този недостиг, отбелязва ISW. Така Киев не просто пробва да удари отделна цел, а постепенно ерозира способността на Русия да вижда навреме какво идва към нея.

Петролът също влиза в капана

Военните заводи са само едната страна на натиска. Другата е петролът - основният финансов и логистичен ресурс, който поддържа руската война. През последните месеци украинските сили засилват ударите с голям обсег срещу руска петролна инфраструктура, използвайки претоварването на руските системи за противовъздушна отбрана.

Асошиейтед прес съобщава, че в същата по-широка кампания Украйна е ударила и нефтена помпена станция във Владимирска област, като това е втори такъв удар през юни. Според украинската логика подобни атаки целят да нарушат снабдяването с гориво, да затруднят военните доставки и да повишат цената, която Кремъл плаща за продължаването на войната.

Санкционният натиск се връща

Паралелно с ударите от въздуха, Съединените щати позволиха да изтече дерогацията за санкциите върху руския морски петрол, без да обявят ново удължаване. Ройтерс съобщи на 17 юни, че Министерството на финансите на САЩ не е публикувало продължение на изключението, което позволяваше сделки с руски петрол, вече натоварен по море.

Украинският президентски комисар по санкционната политика Владислав Власюк заяви на 26 юни, че санкциите срещу „Роснефт“ и „Лукойл“ отново действат с пълна сила, след като временните изключения са изтекли. ISW също отбелязва, че САЩ са възстановили санкционния натиск срещу руския морски износ на петрол след края на дерогациите.

Това е важен удар по дългата финансова линия на войната. Ако руските петролни приходи бъдат притиснати, а логистиката и инфраструктурата бъдат атакувани, Москва ще трябва да компенсира едновременно недостиг на средства, по-скъпо снабдяване, по-сложни доставки и по-големи разходи за защита.

Волгоград като предупреждение

Ударът по „Титан-Барикади“ показва как изглежда новата украинска формула - далекобойни ракети срещу военнопромишления тил, дронове и ракети срещу енергийна инфраструктура, санкционен натиск срещу петролните приходи и постепенно претоварване на руската ПВО.

За Русия това е опасна комбинация, защото вредите се натрупват бавно, но в ключови места. Един удар по завод може да бъде ремонтиран. Един удар по петролен възел може да бъде заобиколен. Една санкция може временно да бъде компенсирана. Но когато всичко това се случва едновременно и се повтаря, ефектът вече не е единична щета, а изтощаване на система.

Кремъл все още има огромни ресурси, но войната все по-често влиза там, където Русия дълго се чувстваше защитена - в заводите, в тръбопроводите, в логистиката, в износа, в далечния тил. Волгоград е само най-новият пример. Истинската новина е, че Украйна и санкционният натиск започват да удрят не само руските позиции, а руската способност да произвежда, финансира и продължава войната.

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