Димитър Стоянов разкри за сериозни проблеми у нас

Забавяне и оскъпяване на голяма част от модернизационните проекти на Българската армия, пропуснати възможности по механизма SAFE и сериозни проблеми при изпълнението на ключови инфраструктурни проекти. Това констатира министърът на отбраната Димитър Стоянов след анализ на състоянието на Министерството на отбраната.

За предишните три години са сключени само два договора за модернизация – за придобиване на наземно базирана система за противовъздушна и противоракетна отбрана и за противокорабен брегови ракетен комплекс, както и две рамкови споразумения за придобиване на радари и самоходни гаубици. „Това не е само изгубено време, но и изпуснат шанс много проекти да бъдат изпълнени на значително по-ниска цена, както и способности, които вече щяхме да имаме“, заяви министър Стоянов.

Той посочи, че е пропусната възможността да бъдат включени български предприятия като главни изпълнители, а одобреният от Европейската комисия Национален план не може да бъде променен. От общо 9 проекта по механизма само един вече се изпълнява и той е под сериозен въпрос. „Тепърва трябва да сключваме споразумения с Европейската комисия по 8 от 9 проекта. Това създава риск от изпускане на производствени слотове, като крайният срок за усвояване на заема е 2030 г.“, обясни Димитър Стоянов.

„Ускорихме преговорите с Европейската комисия и още следващата седмица ще стартира процедурата по ратификация на споразуменията“, каза министърът. По проекта за трикоординатните радари в рамките на един месец трябва да бъдат придвижени всички национални процедури, за да не бъде изпуснат определеният производствен слот. Стартирана е процедура за приемане от Народното събрание на план за инвестиционен разход. По останалите проекти вече са инициирани спешни преговори с определените изпълнители, като подписването на договорите и националните процедури трябва да приключат до края на лятото.

Доставката на вторите осем изтребителя F-16 ще бъде забавена. По договор самолетите трябваше да бъдат доставени през 2027 г., но срокът се измества за 2029 г. „Именно поради това очаквано и комуникирано с България забавяне е и оповестеното от предишното ръководство отлагане на плащания по договора“, заяви министър Стоянов. Той уточни, че първият договор за F-16 все още не е приключил, тъй като предстои доставка на допълнителни елементи, необходими за експлоатацията на самолетите.

„Приемането на първия от двата многофункционални модулни патрулни кораба също е само проформа за пред обществеността. Корабът е приет само на етап 1 и с редица забележки, а етап 2 е отложен до юли 2026 г. В момента продължава отстраняването на констатираните несъответствия, като предстои проверка на място на изпълнението и по двата кораба“, подчерта министър Стоянов.

Той обясни, че има сериозно забавяне и по проекта за бойните машини за пехотата „Striker“ е довело до увеличение на стойността на договора с 60 млн. долара. Министерството е инициирало нови преговори, като се очаква представители на САЩ да посетят България. Очакваното закъснение по проекта е между 7 и 19 месеца. Съгласно графика 33 машини трябваше да бъдат доставени до ноември 2025 г., 30 през 2026 г. и останалите 150 през 2027 г. Към момента в България са налични 5 машини, а още 13 се очакват до края на месеца.

Министър Стоянов сигнализира и за сериозно разминаване между планираните и реално разходваните средства по проекта за изграждане на инфраструктурата за новия самолет в Трета авиобаза – Граф Игнатиево.

Проектът е започнал през 2020 г. със 100 млн. лева за 47 строителни обекта. По него са сключени общо 101 договора за строителство, проектиране и надзор, по които до момента са разходвани над 282 милиона евро от националния бюджет. До средата на 2026 г. предстои сключването на договори за още 5 обекта на прогнозна стойност близо 13 милиона евро.

Критично е състоянието на едно от дружествата в ТЕРЕМ Холдинг – ТЕРЕМ - Хан Крум ЕООД. „Служителите там последно са получили заплати за януари 2026 г. Възложил съм спешно холдингът да осигури средства поне за частично изплащане на възнагражденията, както и план за оздравяване на предприятието“, каза министърът. Той съобщи, че ще бъде направен анализ дали настоящата холдингова структура е необходима. Данните от извършения одит на ТЕРЕМ Холдинг вече са изпратени в АДФИ за проверка. По думите му ТЕРЕМ Холдинг е приключил 2025 г. със загуба от 1,806 млн. лв., при възнаграждение на изпълнителния директор в размер на 17 000 лв. месечно. Министърът посочи и примери от лечебни заведения към системата на отбраната – МБАЛ „Свети Георги“ в Хасково е отчела загуба от 2 млн. лв., при възнаграждение на директора от 11 000 лв., а болницата в Нареченски бани е натрупала загуба от 27 млн. лв., а в това време заплатата на директора от 10 600 лв. „Не е нормално, когато едно търговско дружество е на загуба, изпълнителните директори да получават подобни възнаграждения. Техните заплати трябва да бъдат обвързани с резултатите и постиженията на дружествата, които управляват“, заяви Стоянов. Одити ще бъдат извършени и във всички останали дружества към Министерството на отбраната с цел проверка на финансовата дисциплина, обществените поръчки и управлението на активите.

По отношение на законодателните промени министър Стоянов посочи, че се подготвят промени в Закона за отбраната и Въоръжените сили на Република България и в Закона за резерва на въоръжените сили. Ще бъде преразгледана пределната възраст за военна служба, ще се въведат по-ясни механизми за кариерно развитие, а също така ще бъдат прецизирани правилата за компенсациите и отпуските на военнослужещите. Обмисля се и предложение за вдигане на праговете за инвестиционни разходи за придобиване и модернизация на въоръжение и техника. „Ще предложим разходи до 50 млн. евро да се одобряват от Министъра на отбраната, такива до 100 млн. евро – с решение на Министерския съвет, а разходи над 100 млн. евро – от Народното събрание“, заяви министърът на отбраната.

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