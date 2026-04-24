ЦСКА в шах преди дербито с Левски. Липсват футболисти

ЦСКА влиза в едно от най-важните си дербита със сериозни кадрови проблеми, след като треньорът Христо Янев остана без основни опции в халфовата линия.

Българският футболен съюз наказа за по един мач Бруно Жордао и Анжело Мартино, а Макс Ебонг е под въпрос заради болки след мача в Разград. Така титулярната двойка дефанзивни халфове може изцяло да отпадне за съботния сблъсък, което поставя отбора в критична ситуация точно преди дербито.

Ясно е, че Петко Панайотов ще заеме мястото на Жордао, но ако Ебонг не успее да се възстанови, опциите рязко намаляват. За неговата позиция ще се борят Исак Соле и Адриан Лапеня, като и двамата не са първи избор в подобен ключов мач.

Проблемите не свършват дотук. За мястото на Мартино се обмисля вариант с Андрей Йорданов, който обаче няма нито един мач през пролетта, или пренареждане на защитата с изтегляне на Пастор и включване на Иван Турицов отдясно. Всеки от вариантите крие риск, а изборът ще бъде направен под напрежение.

Допълнително напрежение внасят и картоните. Няколко ключови играчи са заплашени да пропуснат реванша с Лудогорец, като Джеймс Ето'о е на крачка от наказание от два мача. Това поставя треньорския щаб пред дилема - дали да рискува с основни фигури в дербито.

Междувременно около последния сблъсък между Лудогорец и ЦСКА също се разрази скандал. Бърнард Текпетей не бе наказан заради мелето в края на мача, тъй като съдията и делегатът не са отразили инцидента в докладите си.

В крайна сметка именно ЦСКА ще плати най-солено - глобите за двамата наказани футболисти възлизат на 2224,12 евро. За сравнение Локомотив Пловдив ще внесе 1815,08 евро, включително санкцията на Адриан Кова, който получи наказание от един мач след червения си картон при победата над Арда Кърджали.

