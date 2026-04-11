12 000 евро на кръста. Двама задържани

Образувано е досъдебно производство спрямо двама мъже в Търговище заради намерени у тях пари и списъци с имена. Към момента те са задържани за срок до 24 часа по Закона за МВР, каза директорът на Областната дирекция на МВР старши комисар Мариан Михайлов във връзка с публикация на и. д. главен секретар на Министерството на вътрешните работи (МВР) гл. комисар Георги Кандев на страницата му във Фейсбук.

Директорът на полицията поясни, че нарушението е установено при рутинна проверка на автомобил, осъществена в рамките на специализирана полицейска операция за превенция на престъпления и нарушения, свързани с изборното законодателство. При извършената проверка на двамата мъже са открити близо 12 000 евро, укрити в пояс по тялото на единия от задържаните. Намерени са и списъци с имена.

Ст. комисар Михайлов допълни, че нарушението е във връзка с предстоящите парламентарни избори на 19 април. То е констатирано около 16 часа на 10 април в началото на град Попово и в тази връзка деянието ще бъде подсъдно на Районна прокуратура – Попово.

По думите му полицията в Търговище продължава работа по превенция на нарушенията.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com