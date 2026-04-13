Пълен обрат със селския кмет! Ето защо бил задържан

Селският кмет от Кърджалийско, който е бил задържан заради „схема за купуване на гласове“, е бил освободен веднага и вече се намира при семейството си.

Преди седмица местният управник направил „фаталната грешка“ да почерпи в заведение с кафе съселяни поради личен повод, пише 24rodopi.com.

По-късно обаче бил подаден сигнал срещу него.

Временно изпълняващият длъжността главен секретар на МВР Георги Кандев се похвали в 19 часа с поредния „удар срещу купуване на гласове“ с пост за ареста на кмета.

„Образувано е досъдебно производство. Разследването продължава, а кметът остава в ареста“, посочи Кандев.

„Безумията продължават. Такова нещо не е било и по времето на „Възродителния процес“. В някои села идват патрулки по три пъти на ден, а иначе от години полицаи не са стъпвали“, коментират в региона.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com