Пълен обрат със селския кмет! Ето защо бил задържан
Почерпил в кафене за личен повод, а Кандев обяви, че „купувал гласове“
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Почерпил в кафене за личен повод, а Кандев обяви, че „купувал гласове“
ОИК-Разград прекрати предсрочно пълномощията на кмета на село Киченица Юзджан Рамаданов
Кметът на петричкото село Самуилово Кирил Стоянов остана за кратко без портрета на бившия Първи на БКП и ръководител на страната ни Тодор Живков. Но н...
Бивш общински съветник осъди селски кмет за клевета. Съдът в Петрич призна подсъдимия Христо Марков, който е управник на село Ключ, за виновен. На 7 ю...
Кмет на село в Смолянско не е взимал заплата повече от година. Венелин Иванов, който управлява Селча след балотаж на частични избори през есента на 20...
Kърджали. Кметът на джебелското село Рогозче Мустафа Сюлейман алармира, че 9 новородени кученца са намерени на автобусната спирка в кашон с надпис "Вз...
Благоевград. Благоевградското село Рилци привлича като с магнит богати граждани. През последните десетина години селището е пристан за десетки заможни...