Външната ни министърка от Киев: България отваря газов коридор към Украйна

България може да се превърне в ключов маршрут за допълнителни доставки на природен газ към Украйна преди следващата зима. Това беше основният практически акцент от посещението на външния министър Велислава Петрова в Киев, където тя разговаря с украинския си колега Андрий Сибига и ръководители на държавната компания „Нафтогаз“. Обсъдено е разширяване на преносния капацитет през страната ни към Украйна и Молдова. София вижда възможност маршрутът да остане важен и при следвоенното възстановяване на украинската икономика.

„Булгартрансгаз“ вече обяви поетапно увеличаване на техническия капацитет от Гърция към България до над 93 млн. киловатчаса дневно през газовата 2026-2027 г. и до близо 103 млн. киловатчаса дневно от следващата газова година. Операторите на мрежите в Гърция, България, Румъния, Молдова и Украйна вече разработиха общ маршрут за пренос на газ от юг към украинския пазар.

Газът измести протокола

Петрова постави енергийната сигурност в центъра на двустранната си среща със Сибига. Разговорите са били насочени към конкретните възможности за увеличаване на доставките, както и към ролята на българската инфраструктура за свързването на Източна Европа с терминалите и източниците на газ на юг.

Темата беше продължена с главния търговски директор на „Нафтогаз“ Сергий Федоренко и директора по международните отношения и устойчивост Олексий Рябчин. Целта е да бъдат намерени практически решения за снабдяването на Украйна със зимни количества и за бъдещото възстановяване на енергийната ѝ система.

Дни преди посещението Петрова заяви пред външните министри от Европейския съюз, че България има потенциала да играе ключова роля за енергийната сигурност на Украйна. Тя посочи увеличаването на газовите доставки като една от основните задачи на визитата си в Киев.

Маршрутът започва от Гърция

Предлаганият коридор позволява количества природен газ да достигат от Гърция през България, Румъния и Молдова до Украйна. Механизмът дава достъп до втечнен газ и други неруски източници, като операторите предлагат общи капацитетни продукти и по-ниски цени за пренос.

Разширяването на българската мрежа трябва да повиши възможностите за движение на газ от юг на север. „Булгартрансгаз“ вече намали с над 11% цената на капацитета по част от маршрута между Гърция, България и Румъния.

Подкрепа и след войната

В Киев Петрова потвърди, че България ще поддържа активен политически диалог с Украйна и ще търси по-тясно сътрудничество в енергетиката, инфраструктурата и отбраната. Според българската позиция газовата и транспортната свързаност ще бъде важна не само за устойчивостта на страната по време на войната, но и за бъдещото ѝ възстановяване.

Сред постоянните теми в отношенията остава положението на българската общност в Украйна - най-голямата историческа българска диаспора зад граница. В рамките на визитата външният министър участва и в церемония в памет на загиналите украински защитници.

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