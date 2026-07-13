Свят

Макрон събра нова коалиция за противоракетната защита на Украйна

Инициативата трябва да създаде общ европейски капацитет срещу балистични удари на фона на засилените руски атаки

Макрон събра нова коалиция за противоракетната защита на Украйна
13 юли 26 | 19:51
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Иван Ангелов

Девет европейски държави и Украйна създадоха в Париж коалиция за изграждане на обща защита от балистични ракети. Инициативата обединява Дания, Франция, Германия, Италия, Нидерландия, Норвегия, Испания, Швеция, Великобритания и Украйна. Целта е ускорено разработване на съвместен отбранителен капацитет, който да допълва съществуващите и бъдещите национални системи. Засега не са обявени конкретни срокове, бюджет или разпределение на поръчките.

Новата коалиция се появява на фона на рязко засилените руски удари и острия недостиг на средства за прихващане в Украйна. Данни на украинските военновъздушни сили, цитирани от Ройтерс, показват, че през юли са били свалени едва 4 от 49 изстреляни балистични ракети. Киев предупреждава, че високата скорост и траекторията на тези оръжия оставят много малко време за реакция, а наличните системи „Пейтриът“ и САМП-Т не са достатъчни за защита на всички градове и ключови обекти.

„Като обединим нашата отбранителна промишлена база, научноизследователската дейност и оперативния опит, целта ни е да изградим споделен капацитет срещу балистични ракети за Европа“, заявиха лидерите в общата декларация. Те подчертаха, че коалицията е изцяло отбранителна и не е насочена срещу определен народ.

Инициативата беше обявена по време на среща на съюзниците на Киев в Париж, където украинският президент Володимир Зеленски представи предложения за европейска програма за противоракетна отбрана. Планът предвижда бойният опит на Украйна да бъде съчетан с научния и производствения потенциал на европейските държави.

В разговорите са участвали представители на отбранителни компании като „Юросам“, „Талес“ и „Сааб“. Обсъжда се разработването на система, която да бъде по-достъпна и да може да се произвежда в по-големи количества от използваните в момента западни комплекси. Коалицията ще бъде отворена и за присъединяване на други държави.

Проектът няма да замени съществуващата противоракетна отбрана на НАТО. Той трябва да я допълни, като ускори разработването на европейски средства за откриване, проследяване и унищожаване на балистични ракети.

Зеленски заяви, че по-силната противовъздушна и противоракетна защита ще ограничи способността на Москва да използва масирани удари като средство за натиск. Според него надеждното прикритие на украинските градове може да се превърне и във фактор, който да принуди Русия да подходи по-сериозно към евентуални преговори.

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Автор Иван Ангелов

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