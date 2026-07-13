Макрон събра нова коалиция за противоракетната защита на Украйна

Девет европейски държави и Украйна създадоха в Париж коалиция за изграждане на обща защита от балистични ракети. Инициативата обединява Дания, Франция, Германия, Италия, Нидерландия, Норвегия, Испания, Швеция, Великобритания и Украйна. Целта е ускорено разработване на съвместен отбранителен капацитет, който да допълва съществуващите и бъдещите национални системи. Засега не са обявени конкретни срокове, бюджет или разпределение на поръчките.

Новата коалиция се появява на фона на рязко засилените руски удари и острия недостиг на средства за прихващане в Украйна. Данни на украинските военновъздушни сили, цитирани от Ройтерс, показват, че през юли са били свалени едва 4 от 49 изстреляни балистични ракети. Киев предупреждава, че високата скорост и траекторията на тези оръжия оставят много малко време за реакция, а наличните системи „Пейтриът“ и САМП-Т не са достатъчни за защита на всички градове и ключови обекти.

„Като обединим нашата отбранителна промишлена база, научноизследователската дейност и оперативния опит, целта ни е да изградим споделен капацитет срещу балистични ракети за Европа“, заявиха лидерите в общата декларация. Те подчертаха, че коалицията е изцяло отбранителна и не е насочена срещу определен народ.

Инициативата беше обявена по време на среща на съюзниците на Киев в Париж, където украинският президент Володимир Зеленски представи предложения за европейска програма за противоракетна отбрана. Планът предвижда бойният опит на Украйна да бъде съчетан с научния и производствения потенциал на европейските държави.

В разговорите са участвали представители на отбранителни компании като „Юросам“, „Талес“ и „Сааб“. Обсъжда се разработването на система, която да бъде по-достъпна и да може да се произвежда в по-големи количества от използваните в момента западни комплекси. Коалицията ще бъде отворена и за присъединяване на други държави.

Проектът няма да замени съществуващата противоракетна отбрана на НАТО. Той трябва да я допълни, като ускори разработването на европейски средства за откриване, проследяване и унищожаване на балистични ракети.

Зеленски заяви, че по-силната противовъздушна и противоракетна защита ще ограничи способността на Москва да използва масирани удари като средство за натиск. Според него надеждното прикритие на украинските градове може да се превърне и във фактор, който да принуди Русия да подходи по-сериозно към евентуални преговори.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com