Край на тапите в Кресна? Обходният път напредва с бързи темпове, министри инспектират днес
Новото 4,2-километрово трасе трябва да изведе транзитния трафик извън града и да облекчи движението по направлението към Гърция
Следете всички новини, анализи и коментари за Пътно Строителство. Събрахме водещите материали и бърз достъп до най-релевантните секции, в които темата се развива най-активно.
Новото 4,2-километрово трасе трябва да изведе транзитния трафик извън града и да облекчи движението по направлението към Гърция
Новото ръководство ще управлява компанията до провеждането на конкурс за избор на постоянен мениджмънт
Очаква се одобрение на подробния устройствен план между бул. „Братя Бъкстон“ и бул. „Цар Борис III“
Не е вярно, че голяма част от еврофондовете се влагат в пътно строителство. Това заяви зам. министър-председателят и министър по европейските фондове...