Шишков залага на експерти! Назначения в "Автомагистрали"
Новото ръководство ще управлява компанията до провеждането на конкурс за избор на постоянен мениджмънт
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Новото ръководство ще управлява компанията до провеждането на конкурс за избор на постоянен мениджмънт
Установено е забавяне по редица проекти и реформи, което може да доведе до загубата на над 1 милирад евро
Вземат се лесните решения, а трудните се оставят за по-късно
Това става ясно от отговор на енергийния министър до депутат
София. Дивидентът, който държавните дружества ще внасят в бюджета, плавно ще намалява до 2016 г. Сегашните 80%, които дружествата отчисляват от печалб...
София. 2% от фирмите печелят 98% от обществените поръчки, това показват данните на БОРКОР. Заедно с това най-много нередности са установени при търго...