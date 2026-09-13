Шишков залага на експерти! Назначения в "Автомагистрали"
Новото ръководство ще управлява компанията до провеждането на конкурс за избор на постоянен мениджмънт
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Новото ръководство ще управлява компанията до провеждането на конкурс за избор на постоянен мениджмънт
Причината за смъртта е остра сърдечна недостатъчност
Тервел Златев става изпълнител шеф на канарчетата
Зам.-министърът на финансите Фейзи Бекир е новият председател на Съвета на директорите на МБАЛ „Д-р Атанас Дафовски" Кърджали. Още двама души са нови...