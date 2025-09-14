Регионалният министър: Само за 8 месеца довършихме магистрала Европа

„С това символично пускане в експлоатация на магистрала „Европа“ показахме, че

буквално за осем месеца това правителство направи нещо, което беше пропиляно за четири години,“

заяви министърът на регионалното развитие и благоустройството Иван Иванов на официалното откриване на трасето.

Той подчерта, че всички инфраструктурни проекти, очаквани от българските граждани, са в ход и се предвижда да бъдат завършени в рамките на мандата.

„Днес свързаността между Ориента и Западна Европа е факт,

а самото име на магистралата символично подчертава това обединение,“ посочи Иванов.

Министърът допълни, че е приоритет „тези приоритетни проекти, които сме набелязали за свързаността със севера и юга, да бъдат факт скоро, защото това е един от ангажиментите на този кабинет, а и очакванията на нашите европейски партньори са такива“.

Церемонията и значението на проекта

Официалното откриване започна малко след 9:00 часа и събра премиера Росен Желязков, външния министър Георг Георгиев, лидера на ГЕРБ Бойко Борисов, председателя на регионалната комисия в парламента Николай Нанков и председателя на УС на Агенция „Пътна инфраструктура“ Йордан Вълчев.

Иван Иванов коментира, че правилата за движение трябва да се спазват от всички и уточни, че средната скорост по магистралата ще бъде измервана, когато бъдат монтирани камерите на рамките на тол системата.

Технически данни и европейско финансиране

Новата магистрала е важна част от Трансевропейската транспортна мрежа. Общата ѝ дължина е 63 километра и започва от границата с Република Сърбия при ГКПП „Калотина“. Трасето включва и Северната скоростна тангента, която разпределя автомобилния и товарния поток към АМ „Хемус“ и АМ „Тракия“.

БТА припомня, че миналия месец министър Иванов инспектира довършителните работи и заяви, че качеството на изпълнението е „много добро“. Финансирането на участъка е осигурено чрез програми на Европейския съюз.

