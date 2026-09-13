Регионалният министър: Само за 8 месеца довършихме магистрала Европа
Новият 63-километров път свързва Калотина със София и е част от Трансевропейската транспортна мрежа
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Новият 63-километров път свързва Калотина със София и е част от Трансевропейската транспортна мрежа
Лидерът на ГЕРБ обвини предишните управления за закъснението на АМ „Европа“, открита сега от правителството на Желязков
Последният участък от АМ "Европа" е между Сливница и Софийския околовръстен път
Коя е причината за решението
Преди три дни тир помете автомобил, в който са пътували баба, дядо и внучето им. Детето почина на път за болницата
Движението ще се извършва през пътния възел кв. “Бояна“-Околовръстен път
Стартират на 6 януари
Откриват новопостроения участък Буховци – Белокопитово
Има убити и ранени
В участъка от Чирпан до Стара Загора
Ограничението важи за 25 август от 8.30 ч. до 19 ч. и 26 август от 8.30 ч. до 17.30 ч.
Това е вторият взрив в града за последните 4 дни
Сградата е една от многото изграждани след инцидента в шуменското село
Нов полицейски участък участък ще бъде открит в ямболския квартал „Георги Бенковски”, в който живее компактно ромско население
Участъкът е дълъг 403 км и трябва да бъде завършен през декември
При сблъсъка кабината на тежкотоварния автомобил, чийто водач е загиналия, се е откъснала
Министри и областен управител се очакват на официалната церемония по откриването на участъка от магистрала "Струма"...
13-километров участък от Северната скоростна тангента ще бъде пуснат днес за движение. Това са отсечките между "Ботевградско шосе" и булевард "Лазар М...
Борисов обеща газификация на района край Разлог и Банско Премиерът Бойко Борисови министърът на регионалното развитие и благоустройството Лиляна Пав...
Започна да пропада новият участък на булевард "Александър Малинов" в столичния ж.к. "Младост", това съобщи БГНЕС. Деформираното пътно платно, което се...