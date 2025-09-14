Борисов: Вятърът на Промяната забави магистралата и я оскъпи с 50%

„Трябваше да е готово преди 3 години.

Резултатът е 50% по-скъпо и 3 години по-късно.

Забави го вятърът на Промяната. Струва ви 50% по-скъпо. Тук индексацията е най-малка. Хемус е двойно. Народът си плати цената. Цените вече са други. Но да не си помрачаваме дните. Нещо хубаво за тази част на България, хубаво за тол системата, ще генерира пари.“ Това заяви лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов при пускането в експлоатация на автомагистрала „Европа“.

Откриването на АМ „Европа“

Борисов присъства на събитието заедно с министъра на регионалното развитие и благоустройството Иван Иванов, външния министър Георг Георгиев, премиера Росен Желязков и председателя на регионалната комисия в парламента Николай Нанков.

С пускането на АМ „Европа“ по цялото трасе от граничния пункт „Калотина“ до София вече ще се пътува изцяло по магистрален път.

Думите на премиера Желязков

„При нас политическият театър продължава. Това, което днес, без фанфари и ленти, даваме началото на експлоатацията на АМ Европа. Тя свързва България, София, с Европа. В третия кабинет на премиера Борисов бяхме заедно с всички колеги, когато откривахме магистралата до Ниш.

Тогава бяхме уверени, че в много кратно време ще открием и българския участък, но последваха 4 години безвремие. Но благодарение на коалиционната мъдрост, партньорството с министър Иванов и колегите от ИТН и БСП успяхме да завършим това, което бе изоставено с години, съумяваме да довършим това, което бе забавено толкова години.

Скоро ще пуснем и участък от „Хемус“. Това е смисълът от тези правителства. Имаме нужда от предвидимост, за всички обекти, които решават и въпросите на пътната безопасност, по-добрия контрол и подобряват качеството на живот“, заяви премиерът Росен Желязков.

Политическият контекст

Борисов отбеляза и ползите за местните хора: „От Божурище ще разберат най-много. Тези задръствания ще минат вече от тук. Костинброд, Драгоман, Сливница, Волуяк ще се радват най-много. Като я почвахме тя минаваше през скали, населени места, гора. Трябваше международната влакова линия да се измети. Само ние си знаем как беше.“

Желязков допълни, че атаките срещу управляващите не отслабват мнозинството: „Виждате, че няма заявки коалицията или мнозинството, подкрепата за правителството да намалява. Напротив, колкото повече ни атакуват по теми, които са наследени, генерирани като скандали, дали заради желанието да се отклони България от естествения ѝ ход на развитие, правят правителството по-силно.“

