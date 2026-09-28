Регионални

Тревожно предупреждение в наш град. Какво се случва

Гражданите са призовани да бъдат особено внимателни

Тревожно предупреждение в наш град. Какво се случва
28 сеп 26 | 16:22
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Фатме Мустафова

Голям пожар се разраства в източната част на Сливен, в местността „Рамануша“, съобщиха от областната администрация.

Заради силния вятър е активирана системата BG-Alert, а на място са изпратени екипи на пожарната. Огнеборците предприемат действия за ограничаване на разпространението на огъня.

Силният вятър създава риск пламъците да достигнат до вилната зона на Сливен, което повишава опасността за намиращите се в района хора и имоти.

Гражданите са призовани да бъдат особено внимателни, да следят указанията на компетентните институции и при необходимост да предприемат действия за своята безопасност.

В момента скоростта на вятъра в Сливен достига 72 км/ч, като той духа от север-северозапад. Именно силните пориви могат допълнително да усложнят овладяването на пожара.

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Автор Фатме Мустафова

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