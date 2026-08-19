Разкриха какво погуби кмета на село Трапоклово

Разкриха причината за смъртта на кмета на сливенското село Трапоклово Кирил Киров. Той е загинал при инцидент с трактор, потвърдиха от пресцентъра на Община Сливен.

От полицията в Сливен съобщиха, че на 18 август е получен сигнал за мъж в безпомощно състояние, затиснат от трактор, в района на черен път в землището на село Трапоклово. Сигналът за инцидента е подаден на 18 август в 11:46 часа на телефон 112. На място незабавно са изпратени екипи на полицията, пожарната и Спешна помощ. Пристигналите медици са констатирали смъртта на 69-годишния мъж. Причините за инцидента се изясняват. По случая е образувано досъдебно производство.

„С дълбока тъга научих за внезапната кончина на кмета на село Трапоклово Кирил Киров“, написа във Фейсбук кметът на Сливен Стефан Радев. Той изказа съболезнования на семейството и близките на Киров, както и на жителите на селото.

„Загубата на човек, посветил труда и живота си на своята общност, е тежка за всички, които са го познавали и уважавали“, посочва още кметът на Сливен.

Той припомня, че последната му среща с Кирил Киров е била ден преди трагичния инцидент, когато двамата са обсъждали идеи за развитието на селото. „Дори в последните си мигове днес той е бил в служба на хората в Трапоклово“, пише още в публикацията.